Hadise'den 10 yıl sonra gelen sürpriz! İlk kez paylaştı!

Son günlerde hakkında çıkan aşk dedikodularıyla sıkça gündeme gelen Hadise'den takipçilerine bir sürpriz geldi. Hadise 10 yılın ardından ilk kez, "Bugüne kadar hiç paylaşmadığım Eurovision fotoğrafları sizlerle" diyerek Eurovision'a katıldığı zamandan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.