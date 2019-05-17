Hadise'den 10 yıl sonra gelen sürpriz! İlk kez paylaştı!
Ünlü şarkıcı Hadise, 10 senenin ardından ilk kez Eurovision fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Son günlerde hakkında çıkan aşk dedikodularıyla sıkça gündeme gelen Hadise'den takipçilerine bir sürpriz geldi. Hadise 10 yılın ardından ilk kez, "Bugüne kadar hiç paylaşmadığım Eurovision fotoğrafları sizlerle" diyerek Eurovision'a katıldığı zamandan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Hadise Eurovision fotoğraflarını, "Tam 10 yıl önce bugün ülkemi Eurovision'da gururla temsil etmenin heyecanını yaşadım! Bu heyecanın ve gururun üstünden 10 yıl geçtiğine inanamıyorum. Bugüne kadar hiç paylaşmadığım Eurovision fotoğrafları sizlerle" notuyla palaştı.
Güzel şarkıcı, Eurovision'a katıldığı 'Düm Tek Tek' şarkısının sözlerinden bir kısmı da fotoğraflarının altına şu şekilde ekledi:
''Kalbimdeki ritmi hissedebiliyor musun? Tempo düm tek tek diye gidiyor.''