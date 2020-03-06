Hadise Yunanistan sınırındaki mültecilere yapılan zulme sessiz kalmadı

''Bu dünyadan gelen her canlının hakkı olan aidiyet duygusunu hiç tanımadan yaşamak nasıl bir his olabilir? Kendi vatanında istenmiyorsun, sonunu asla göremediğin bir karanlıkta yola çıkarılıyorsun ve gitmeye çalıştığın yerde istenmiyorsun. Bu dünyada sanki seni isteyen hiç kimse yok.''