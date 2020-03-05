Hadise Yunanistan sınırında mültecilere yapılan zulme isyan etti
Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, Yunanistan sınırında mültecilerin yaşadığı zulme ''İçim parçalanıyor'' diyerek isyan etti.
Zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Hadise, Yunan sınırındaki mültecilerin yaşadığı dehşete sessiz kalmadı. Hadise, Instagram hesabından, mültecilerin dramına isyan etti.
"Gerçekten onların yaşadıklarını hissetmemiz mümkün olabilir mi" diye soran Hadise, paylaşımda şunları yazdı:
"Kavga, gürültü, gaz bombası, soğuk, korku, şiddet... Can yelekleri ile bir botun üzerinde yeni bir umuda doğru giderken neler geçiyor acaba kafalarından... Bence sadece korku! Sadece ve sadece korku...''
''Bu dünyadan gelen her canlının hakkı olan aidiyet duygusunu hiç tanımadan yaşamak nasıl bir his olabilir? Kendi vatanında istenmiyorsun, sonunu asla göremediğin bir karanlıkta yola çıkarılıyorsun ve gitmeye çalıştığın yerde istenmiyorsun. Bu dünyada sanki seni isteyen hiç kimse yok.''
''Savaştan kaçarken şiddetle ve vicdansızlıkla karşılaşıyorsun. İnsanlık nedir sanki bütün dünya toplu olarak unutmuş gibi. Herkes dünyada barış, huzur istiyoruz diye bağırırken ne güzel geliyor di mi kulağa? Ama gerçekler...''