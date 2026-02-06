Hadise yıllarca yaptığı "O Ses Türkiye" jüriliği hakkında ilk kez konuştu!
Hadise, geçtiğimiz yıl katıldığı “Bu Gece” programında, "O Ses Türkiye"deki jürilik deneyimini yeniden gündeme getirdi. Genç yaşta jüri koltuğuna oturmasının kendisi için oldukça şaşırtıcı olduğunu ve komik bir durum olarak gördüğünü belirtti.
Hadise, Acun Ilıcalı ile yaptığı ilk görüşmeyi şu şekilde anlattı: "Acun’la ilk buluşmamız gece yarısı 00.30’daydı. ‘O Ses Türkiye’yi anlattı ve 'The Voice' videosunu gösterdi.
'Jüri üyemiz sen ol' dedi. Ben de, '25 yaşındayım, kime ne diyeceğim?' dedim. Acun, ‘Bana güven, çok iyi olacak’ dedi. Jüri üyeliği fikri bana komik geldi, çünkü kendimi buna hazırlıksız hissediyordum."
Yanında Hülya Avşar, Mustafa Sandal ve Murat Boz gibi ünlü isimlerin olduğunu söyleyen Hadise, ilk başta kendini jüri üyeliğine hazır hissetmediğini, ancak Acun’a güvenerek bu teklifi kabul ettiğini ifade etti.
Hadise, "İlk bölümün reytingleri sonrası Acun’un beni arayıp ‘Ben sana ne dedim?’ dediğini hatırlıyorum" diyerek, o dönemde yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.