Hadise yeni seksi pozlarıyla ortalığı yıktı 'Güç veriyor' deyip paylaştı

Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, son konseri için de cesur bir kıyafet seçimi yaptı ve konser esnasında çekildiği fotoğraflarını Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.