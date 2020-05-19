Hadise yeni imajıyla yıktı geçti! Pozlarına yüz binlerce beğeni yağdı
Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım ile evde geçiren Hadise, yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.
O Ses Türkiye jüri üyesi Hadise, bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile karantina günlerini beraber geçiriyor. Paylaşımlarıyla ses getirmeye devam eden ünlü isim yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Karantina günlerinde imaj değişikliği yapan güzel şarkıcının yeni imajı hayranlarından yüz binlerce beğeni aldı. Hadise'nin "Güçlü kadınların 'tutumları' yoktur. Standartlarımız vardır" notuyla yaptığı bu paylaşıma kısa sürede 500 bine yakın beğeni yağdı.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de hemşehrisi İrem Sak'a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden övgüler yağdırmıştı.
Hadise Kimdir?
Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika’da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz’dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi almıştır.