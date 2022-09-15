Hadise ve Mehmet Dinçerler'in arasındaki krizden flaş gelişme, ünlü şarkıcı resti çekti: Büyük aşıklar boşanıyor!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler 4 ay önce nikah masasına oturmuştu. Son günlerde bütün gözler, aralarında fırtınalar koptuğu iddia edilen bu çiftteydi. Dinçerler çiftinin evlilik krizinde bomba gelişmeler yaşandı. Hadise boşanma davası açtı, birbirlerini sosyal medyadan sildiler. İşte detaylar...

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Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin attığı her adım, ilk günden beri büyük bir dikkat ve ilgiyle takip ediliyor. Özellikle son günlerde birlikte görüntülenmeyen yeni evli çiftten Hadise'nin, her konserde parmağından çıkarmadığı evlilik yüzüğünü artık takmaması dikkatlerden kaçmamış, bu durumdan dolayı da ünlü çiftin küs olduğu dedikoduları magazin kulislerinde günlerdir en çok konuşulan konu haline gelmişti. Ünlü şarkıcının, eşinin yeni mekan açılışında da yer almaması çıkan ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İkiliden, günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ayrılık haberlerine henüz bir açıklama gelmedi.

Hadise resti çekti

Ortaya atılan iddialara göre Hadise, iş insanı Mehmet Dinçer ile olan evliliğini sonlandırmak için düğmeye bastı ve geçtiğimiz gün boşanma davası açtı. Hadise cephesinden, boşanma davası iddiaları sonrası ilk açıklama da geldi. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, yaptığı açıklamada boşanma davasının açıldığını doğruladı.

Sosyal medyadan sildiler

Ünlü çiftin boşanma davası iddiaları ortaya atıldıktan sonra, iddiaların üzerinden çok geçmeden, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktılar. Hadise'nin boşanma davası açtığı iddialarından sonra Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabında profilindeki Hadise ile olan fotoğraflarının hepsini sildi.

''Evlendikten sonra ilk kez...''

Nikahtan sonra ilk kez Kıbrıs'ta konser veren Hadise, evlendiğini sahnede olduğu sırada açıklamıştı. 'Prenses' şarkısını söyleyen güzel popçu, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim... Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum; 'Prensesler gibiydim baba evinde'. Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği için, hep yanımda olduğu için" ifadelerini kullanmıştı.

Gözyaşlarına boğulmuştu

Sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti. Geçen haftadaki konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Daha sonra Mehmet Dinçerler'in paylaştığı yeni fotoğraflarda parmağında evlilik yüzüğünün olmadığı da dikkatlerden kaçmamıştı.

Evliliğin bitmesinin sebebi ne?

İddiaya göre çiftin evliliğindeki krizin nedeni, Dinçerler’in çocuk istemesine rağmen Hadise’nin yoğun iş temposundan dolayı anne olmaya henüz sıcak bakmaması...