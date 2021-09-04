Hadise ve Mehmet Dinçerler'den köşe kapmaca! Güvenlikleri seferber ettiler

Hadise geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım ile olan ilişkilerini bir anda sonlandırma kararı almıştı. Bir süredir aralarında aşk dedikoduları çıkan ancak Hadise’den bir açıklama gelmedi. Bunun ardından Mehmet Dinçerler’in hayatı merak konusu oldu. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, nereli?