Hadise ve Mehmet Dinçerler'den köşe kapmaca! Güvenlikleri seferber ettiler
Ünlü şarkıcı Hadise ile sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler, İstinye'de görüntülendi. İkili, ardından soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı.
Şarkıcı Hadise ile kendisinden iki yaş küçük iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, önceki akşam İstinye’de buluştu. Basın mensuplarını fark eden Mehmet Dinçerler, hızla gözlerden kaybolmaya çalıştı. Bu çabaları boşa çıkan iş insanı ve şarkıcı sevgilisi görüntü vermekten kaçamadı.
Gazetecileri sorularını cevapsız bırakan çift, soluğu Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otelde aldı.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Mehmet Dinçerler, görevlileri gazetecileri içeri almamaları konusunda uyararak, otele giriş yaptı.
Hadise geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım ile olan ilişkilerini bir anda sonlandırma kararı almıştı. Bir süredir aralarında aşk dedikoduları çıkan ancak Hadise’den bir açıklama gelmedi. Bunun ardından Mehmet Dinçerler’in hayatı merak konusu oldu. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, nereli?