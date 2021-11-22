Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor mu? Olay tepki

"Sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz"

Yeğeniyle poz veren popçu, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza. sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.