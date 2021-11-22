Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor mu? Olay tepki
Aşklarına dolu dizgin devam eden Hadise- Mehmet Dinçerler çifti, önceki akşam Beykoz’da bulunan bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Mekandan el ele çıkan çifte, 'evlilik' soruları yöneltildi. Hadise ve Dinçerler bakın ne tepki verdi!
Şarkıcılık kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise Açıkgöz (36) ile iş insanı Mehmet Dinçlerler'in (33) birlikteliği doludizgin devam ediyor. Çift, önceki akşam Beykoz’da bulunan bir balıkçı çıkışı görüntülendi.Mekandan el ele ayrılan mutlu çiftin, keyfine diyecek yoktu. Hadise’nin sosyal medya hesabından yeğeniyle yaptığı paylaşımın altına Dinçerler’in, "Nasıl da yakışır kucağına, maşallah size" sözleri hatırlatılsa da ikili, tebessüm etmekle yetindi.
"Mehmet Bey evlenme teklifi ne zaman gelecek?" sorusunu gülücüklerle karşılayan çifte, ailelerinin bir araya gelerek tanıştığı hatırlatılsa da, ”Teşekkürler” dedikten sonra soruları geri çevirip araçlarına bindi.
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise, son olarak sevgilisinin sosyal medya yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.
"Sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz"
Yeğeniyle poz veren popçu, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza. sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.