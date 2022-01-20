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Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor Instagram'ı yıkan evlilik teklifi videosu! Yüzük fiyatı olay

Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor Hadise Instagram'da Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi videosunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Hadise'nin evlilik yüzüğünün fiyatı...

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor. Uzun süredir paylaşımalrıyla 'evlilik' sinyali veren çift mutlu sona doğru bir adım atarak evleneceklerini ilan etti.

Hadise Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' dedi
Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” dediğini ilan etti!

"Bizim bölümümüz şimdi başlıyor"
Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler ile sarmaş dolaş birbirlerine sarılıp öptükleri videoyu paylaşarak, evlilik teklifi yüzüğü olan tektaşını da gösterdi ve bu paylaşıma "Bizim bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.



Mutluluğu yüzünden okunan çifte ünlü dostları başta olmak üzere tüm takipçilerinden beğeni ve tebrik mesajları yağdı. 

Hadise hayranları çok mutlu olduklarını ifade ederek, yıllardır ünlü şarkıcının bu anını hayal ettiklerini ve Hadise'nin bu mutluluğu sonuna kadar hak ettiğini ifade ettiler.

Hadise'nin yüzüğünün fiyatı dudak uçuklatıyor!
İş insanı Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifinde bulunurken hediye ettiği yüzüğünün fiyatının ise 3 milyon 500 bin liranın üstünde olduğu sosyal medyada konuşulan iddialar arasında...

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