Hadise ve Kaan Yıldırım evleri ayırdı! Hadise koronavirüsten korktu
Koronavirüs nedeniyle günlerini beraber aynı evde geçiren Hadise ve Kaan Yıldırım, evleri ayırdı. Aşklarını ortaya çıkaran köpek 'Benek' evlerini ayırmalarına neden oldu.
Aşkları bir süre önce ortaya çıkan Hadise ve Kaan Yıldırım, koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle kendilerini beraber aynı eve kapatmıştı. Kaan Yıldırım, günlerdir sevgilisi Hadise'nin İstinye'deki evinde kalıyordu. Fakat Hadise, giderek artan koronavirüs vakalarından korktu.
Hadise ve Kaan Yıldırım, evlerini ayırdı. Takvim'in haberine göre, sevgilisinin sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından da rahatsız oldu.
Son günlerde yaşadığı tedirginlikle evden dışarı adım atmayan ve sürekli evi dezenfekte eden Hadise'nin endişesine hak veren Kaan Yıldırım, sevgilisinin yanından bir süreliğine ayrıldı.
33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, son birkaç gündür Ulus'taki lüks bir sitede bulunan evinde kalıyor. Yıldırım, köpeğini sık sık sitede gezdiriyor.