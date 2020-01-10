Hadise Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla'ya I Love You Baby şarkısını seslendirdi!
Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden ünlü şarkıcı Hadise, Tülin Şahin'in yeni doğan çocuğuna şarkı söyledi.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla magazin kamuoyunda gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, son olarak model Tülin Şahin'in yeni doğan kızına okuduğu şarkıyla gündeme geldi.
Yaklaşık iki ay önce ünlü model Tülin Şahin kızı Siena Leyla'yı kucağına aldı. Şarkıcı Hadise, Siena'ya söylediği şarkıda I Love You Baby şarkısını seslendirdi. Ünlü şarkıcı bu anları sosyal medya hesabından yayımladı.
Son olarak sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımların yanı sıra ünlü şarkıcı Hadise, İtalya'da bir ev almak için harekete geçtiği iddia edilmişti. Hatta şarkıcının 20 milyon TL'yi gözden çıkardığı konuşulmuştu.
Hadise Kimdir?
Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika’da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz’dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır.