Hadise sözünü tuttu epilepsi hastası Eda Nur'la buluşup en özel anları paylaştı
Hadise, genç hayranı epilepsi hastası Eda Nur'un çağrısına kayıtsız kalmadı ve buluştuğu özel anları Instagram hesabından yayınladı.
O Ses Türkiye jürisi, güzel şarkıcı Hadise, hayranına verdiği sözü tuttu. Epilepsi hastası olan Eda Nur, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Hadise'ye olan hayranlığını ilan etti ve görüşmek istediğini belirtti. Hadise ise bu çağrı karşısında kayıtsız kalmadı.
Eda Nur'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıya Hadise, ''Eda Nur, en kısa zamanda yan yana geliyoruz, söz veriyorum. Seni görmek ve tanımak için çok heyecanlıyım'' diyerek söz vermişti ki başarılı şarkıcı sözünün arkasında durdu.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Edanur ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak, "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk." dedi.
Hadise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk. Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi. Asla unutmayacağım. Eda Nur buradan da söylüyorum seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Buluşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim" diyerek duygularını paylaştı.