Hadise sözünü tuttu epilepsi hastası Eda Nur'la buluştu en özel anları paylaştı

Hadise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk. Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi. Asla unutmayacağım. Eda Nur buradan da söylüyorum seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Buluşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim" diyerek duygularını paylaştı.