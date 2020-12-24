BIST 1.428
DOLAR 7,57
EURO 9,23
ALTIN 455,95

Hadise Sıla Tarkan hüsrana uğradı! Fark atıp zirveye bakın kim yerleşti

Spotify tarafından açıklanan liste Tarkan, Hadise, Sıla ve Demet Akalın'ı hüsrana uğrattı.

Spotify Türkiye tarafından yayınlanan Yılın Sanatçıları 2020 listesi bazı sanatçılar için adeta hüsran tablosu oldu. Pop müziğin sevilen ismi Hadise ve Sıla ilk 100'e giremedi. Demet Akalın ise listeye 100'üncü olarak girdi. Tarkan ise 33'üncü olarak listede yer aldı. Pop müziğin yıldız isimlerine fark atıp zirveye yerleşen isim ise herkesi şaşırttı. 

İşte 2020'nin sanatçılar...

131

30. Mor ve Ötesi

231

29. Bilal Sonses

331

28. Sertab Erener

431