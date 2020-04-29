Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'a koştu! Aşkları doludizgin devam ediyor
Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım aşkı doludizgin devam ediyor. Karantina günlerini sevgilisi Yıldırım'ın evinde geçiren Hadise, siteye girerken görüntülendi.
Yaklaşık iki aydır doludizgin aşklarını yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aşklarını uzaktan yaşamaya ve fotoğraf vermemeye çalışıyorlar. Geçen gün sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan evine girdiğinde objektiflere yakalanan Hadise, soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı.
Korona salgını sonrası karantina günlerini aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın evinde geçiren ünlü şarkıcı, salgın yüzünden kontrole takılan Hadise'nin aracı, güvenlik tarafından durduruldu. Hadise'nin şoförüne, özel cihaz ile ateş ölçümü yapıldıktan sonra ateş derecesi normal çıkan şoför, ünlü sanatçıyı sevgilisine kavuşturdu.
Hadise'nin geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etmişti. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.
İki hafta önce de Hadise'nin internet üzerinden katıldığı bir programda sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinde karantinada olduğu bu fotoğrafla öğrenilmişti.