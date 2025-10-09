Hadise serbest bırakılınca konsere koştu! Sahnede yaşadıklarını anlattı, hüngür hüngür ağladı! O beş soru sorulmuş
Hadise, dün sabah saatlerinde 19 ünlü isme yapılan uyuşturucu operasyonunda evinden alınan isimler arasında yer alıyor. Serbest kalan Hadise'nin ilk işi Ankara konserine yetişmek oldu. Sahnede yaşadıklarını anlatan Hadise gözyaşlarını tutamadı. O anlarda söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. Bunların yanı sıra ünlülere o beş soru sorulmuş. Bakın adliyede sorulan sorular neymiş...
Şarkıcı Hadise dün şafak operasyonuyla evinden alındı. Yapılan tarama testlerinin ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan Hadise soluğu konserde aldı. Sahnede yaşadıklarını anlattı ve gözyaşlarını tutamadı. Hüngür hüngür ağlayarak söyledikleri dikkat çekti. Hadise'nin de içinde olduğu, uyuşturucu testlerine giren 19 ünlüye sorulan sorular da merak konusu oldu. Uyuşturucu operasyonunda ünlülere yöneltilen sorular belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi. Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
HEPSİ SERBEST KALDI
Ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen ünlüler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada işlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.