Hadise reklam filmindeki haliyle şoke etti 'Çok cesur' yorumları yapıldı
Hadise, Kaan Yıldırım ile barıştı. Güzel şarkıcı, yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.
Son zamanlarda aşk hayatıyla ön planda olan Hadise, geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım ile barıştı. Kameralar önünde de ne kadar mutlu olduğunu anlattı. Bu hamlesinin ardından da bir markanın reklam filmi için objektif karşısına geçti.
Hadise, sıfır makyaj ile reklam çekimlerini tamamlayan Hadise, çarpıcı açıklamalarda bulundu.Şimdilerde O Ses Türkiye Rap programında jüri koltuğunda oturan Hadise, bir ilke imza attığını belirterek şunları söyledi:
''Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum.''
Makyaj konusuna takıntılı olmadığını belirtip sözlerine devam eden güzel şarkıcı, şunları da sözlerine ekledi:
''Reklamda makyajsız bir Hadise görüyorsunuz. Hepimiz kadınlar olarak makyaj yapmayı seviyoruz.''