Hadise Ramazan bayramında ceplerini dolduracak! Dudak uçuklatan rakam
Belçika asıllı Türk şarkıcı Hadise, Ramazan bayramında sahne alacağı Kıbrıs, Çeşme, Avusturya'dan rekor ücretler kazanarak geri dönecek.
Sevilen pop şarkıcısı Hadise, son olarak yayınladığı Aşk Dediğin parçasının ardından Ramazan Bayramı'nda vereceği konserleri için hazırlıklara başladı. Her yıl bayramlarda sahne alan Hadise, bu defa ünlüler arasında en çok kazanan isim olacak.
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Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcının bir reklam anlaşması için 2 milyon TL istediği iddia edilmişti. Reklam filmi istediği uçuk rakam nedeniyle iptal olan Hadise, Kıbrıs, Çeşme, Avusturya'da vereceği konserlerden tam 750 bin TL kazanacak. Sadece hadise değil birçok ünlü bayramda paraya para demeyecek. Peki diğer ünlüler bayramda ne kadar kazanacak?
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GÜLŞEN: 650 bin lira/Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya
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YILDIZ TİLBE: 650 bin lira/ Kıbrıs, Antalya, Çeşme
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