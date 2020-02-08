Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden Hadise, yine çok konuşulacak paylaşımlara imza attı. Ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye çekimlerinde giydiği dekolteli elbise ile sosyal medyayı adeta salladı.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, göğüs dekolteli son fotoğraflarıyla takipçilerinden 1 saatte 150 bini aşkın beğeni aldı.
111
Instagram'da 11 milyon takipçisi bulunan Hadise, etek bölümü tüllü, üst bölümü ise dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı.
211
Hadise internette paylaşım yaptığı dakikalarda, televizyonda da O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturuyordu.
311
Hadise'nin O Ses Türkiye'deki göğüs dekolteli elbisesini görenler hem Instagram'ı hem de twitter'ı yorum yağmuruna tuttu.
411