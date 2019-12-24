Hadise O Ses Türkiye yılbaşı özel kulisinden paylaştı göğüs dekolteli elbisesi büyüledi
Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin güzel jürisi Hadise, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle kulisten paylaşımlar yaptı.
Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise gibi ünlü isimlerin jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye, bu yılbaşı da şovlarıyla izleyicileri ekranlara kitlemeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı programın yılbaşı özel bölümü çekilirken Hadise ise kulisten paylaşımlarla herkesi büyülemeyi başardı.
Sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı için seçtiği kıyafeti 10,6 milyon takipçisi olan Instagram'dan paylaştı. Yaptığı paylaşımlarla ise takipçilerinin beğenisini kazandı.
Instagram'ın hikaye kısmından paylaşımlar yapan Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü için tercih ettiği, göğüs dekolteli kırmızı elbisesini paylaştı.
Paylaşımıyla dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı, kulis hazırlığından görüntülerini de paylaştı.