Hadise O Ses Türkiye Yılbaşı için kesenin ağzını açtı üzerinde servet taşıdı

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta vereceği konserden kazanacağı para ile gündeme gelen Hadise'nin o parayı nereye harcadığı belli oldu. Koronavirüs nedeniyle jüri üyesi olduğu program O Ses Türkiye bu sene yalnızca yılbaşına özel olarak yayımlanınca Hadise, kesenin ağzını bir hayli açtı.