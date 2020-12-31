Hadise O Ses Türkiye Yılbaşı için kesenin ağzını açtı üzerinde servet taşıdı
Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye bu sene yalnızca yılbaşına özel yayımlanacak. Jüri üyesi Hadise ise kıyafetinin fiyatıyla gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta vereceği konserden kazanacağı para ile gündeme gelen Hadise'nin o parayı nereye harcadığı belli oldu. Koronavirüs nedeniyle jüri üyesi olduğu program O Ses Türkiye bu sene yalnızca yılbaşına özel olarak yayımlanınca Hadise, kesenin ağzını bir hayli açtı.
Geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etti.
Hadise yeni yıl kostümü ve takıları için ise servet harcadı. Başarılı şarkıcının giydiği bu siyah dantelli elbise 43 bin TL civarı.
Bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL...