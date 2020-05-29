Hadise Murat Boz gibi TV8 O Ses Türkiye paylaşımı yaptı bakın ne yazdı
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürilerinde değişiklik olacağını söyler söylemez Murat Boz ve Hadise, O Ses Türkiye paylaşımlarını peş peşe yaptı.
Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayımlanan programına katıldı ve O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacağının sinyalini verdi. O Ses Türkiye sevenlerini şaşırtan açıklamanın ardından herkes sevilen ses yarışmasından kimin ayrılacağını merak etti.
Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Seyirci değişikliği seviyor" sözleriyle iddialar da aldı başını gitti. Murat Boz ve Hadise'den ise şaşırtan paylaşımlar geldi.
Murat Boz, dün sosyal medya hesabı Instagram'dan O Ses Türkiye stüdyosunda çekilen fotoğrafını paylaşarak veda edercesine bir emoji koydu.
Murat Boz'un bu paylaşımının ardından O Ses Türkiye'den ayrılacağı iddialarının güçlenmesine neden oldu. Hadise de benzer bir paylaşıma imza attı.