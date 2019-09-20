Hadise küvet pozunu paylaştı ayrıntı gözlerden kaçmadı herkesi güldürdü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, makyajlı haliyle verdiği küvet pozu hem Twitter'da hem de Instagram'da oldukça beğenildi. Küvet pozuna düştüğü bot ile takipçilerinin yüzünü güldüren Hadise'ye binlerce beğeni yağdı.