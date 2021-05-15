Hadise kuralını bozmuştu! Kaan Yıldırım ayrılığın kanıtını gözler önüne serdi
Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası Kaan Yıldırım'la ilişkisinin bitmesine sebep olduğu konuşulurken ayrılığın kanıtı ortaya çıktı.
Hadise, geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan haberler nedeniyle hayatının en zor günlerini yaşadı. Reza Zarrab’a boşanma davası açan Ebru Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürdü.
Bir gazetenin, Gündeş’in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu ve ikilinin birkaç kez Amerika’da buluştuğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
İddiaya göre haberler sonrası 35 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılmasıyla adeta yıkıldı.
Moral bulmak için doğup büyüdüğü Belçika'ya giden Hadise, Ramazan Bayramı'nı annesi, babası ve kardeşiyle doğup büyüdüğü Mol kentinde geçiriyor.