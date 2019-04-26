Hadise korkuttu! Gece yarısı apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gece evinde rahatsızlanarak apar topar Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz günlerde cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvuran ünlü şarkıcı Hadise, önceki gece evinde rahatsızlanarak 00.15’te Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Enfeksiyon kapmış: Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası enfeksiyon kaptığı öğrenilen Hadise'ye ateşinin yükselmesiyle birlikte ilaç olarak vitamin serumu yapıldı.
Menajeri yalnız bırakmadı: Şarkıcı Hadise’yi hastanede menajeri Haluk Şentürk yalnız bırakmadı. Hadise hastanede yaklaşık 2 saat kaldı.
Mal kabul kapısından çıktı: 33 yaşındaki şarkıcı çıkışta basın mensuplarına görüntü vermemek için hastaneye yetkileriyle konuşarak mal kabul kapısından çıkarak evinin yolunu tuttu.