Hadise konser aldığı sahnede edep ve kıyafet sözleriyle olay oldu!
Ünlü şarkıcı Hadise Antalya'da Maxx Royal'de sahne aldı. Hadise sahne aldığı konserinde kendisini izleyen minik seyircilerine tavsiyede bulundu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, Antalya'da Maxx Royal'de bayi toplantısında konser verdi. Konserinde Burlington marka kırmızı elbise giyen Hadise ön sıralarda kendisini izleyen minik sevenlerine tavsiyede bulundu.
Güzel şarkıcı minik hayranlarına verdiği tavsiyede, “Hayatta hiçbir zaman annenizin sözünden dışarı çıkmayın. Bakın bana neler söyleniyor ama ben ne yapıyorum? Susuyorum. Çünkü annem bana böyle öğretti” ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı annesinin kendisine hiçbir zaman 'Kızım onu giyme, çok ayıp demediğini ve demeyeceğini de' sözlerine ekledi.
Hadise Kimdir?
Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika’da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz’dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır.