Hadise Kim Kardashian'a benzemeye çalışıyor son paylaşımı ele verdi

Hadise'nin yeni sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk herkes tarafından konuşulurken bir sosyal medya paylaşımı, gündemi başka yöne çevirdi. Sürekli olarak Instagram hesabından yaptığı seksi paylaşımlarla takipçilerini büyüleyen Hadise, bu sefer makyaj seçimiyle dillere düştü.