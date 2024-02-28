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Hadise, kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş görüntülendi

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekti.

Şarkıları, kıyafet tercihleri ve cesur danslarıyla sıkça adından söz ettiren Hadise, bu sefer de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi.

Muhabir Online'da yer alan habere göre, 38 yaşındaki ünlü sanatçı Hadise Etiler'de bir mekanda Ayaydın şirketleri veliahtı iş insanı Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken yakalandı. İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi dikkat çekti.

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