Hadise kapak resimleri çekiminde göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!
Sosyal medya hesabında son olarak üzerindeki montu atıp 'kalçalı' paylaşımı ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, yine paylaştığı bir video ile gündemi salladı.
O Ses Türkiye'de jürilik yapan güzel şarkıcı Hadise, yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştığı ile bir video ile magazin gündeminin tam ortasına oturdu.
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Bir derginin kapak çekimi sırasında kaydedilen görüntü sosyal medyayı adeta salladı. Ünlü şarkıcının paylaştığı video dakikalar içerisinde iki milyona yaklaşan izlenme oranına yaklaştı.
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Paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden güzel şarkıcı Hadise'nin bu pozu iki yüz binin üzerinde beğeni aldı.
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Geçtiğimiz günlerde de cesur kıyafetleri ve paylaşımlarıyla hem destek hem de tepki alan Hadise, geçtiğimiz günlerde 'kalça estetiği yaptırdı' iddialarına çektiği video ile yanıt vermişti.
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