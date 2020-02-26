Hadise Kaan Yıldırım'a resmen ilanı aşk etti! 'Zor olacak ama seni istiyorum'
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım aşkı ile gündeme bomba gibi düşen Hadise-Kaan Yıldırım aşkında flaş bir gelişme yaşandı. Yaşadıkları ilişkilerinde gelgitli günler yaşayan çiftten Hadise, bir açıklamayla adeta aşkını haykırdı.
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı köpekli bir paylaşım takipçilerin gözlerinden kaçmadı. Sonradan öğrenildi ki köpeğin sahibi oyuncu Kaan Yıldırım çıktı. Böylelikle Hadise, Kaan aşkı magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.
Hatta yeni aşıkların birlikteliklerini bir adım öteye taşıdıkları, şarkıcının Yıldırım'ın annesiyle tanıştığı söylendi. Ancak kısa süre önce şarkıcının, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden silmesi kafaları karıştırdı.
Çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atıldı.
Hadise ise son paylaşımıyla adeta iddiaları yalanladı. Şarkıcı, The Notebook filmindeki, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben ... Her gün" repliği paylaştı.