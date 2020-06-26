Hadise Kaan Yıldırım ile görüşebilmek için bakın ne yaptı yeni ilginç yöntem

Yaklaşık 5 aydır oyuncu Kaan Yıldırım ile kameralardan uzak, gizli bir ilişki yaşayan Hadise, İlişkisini basından uzak tutmak için yeni bir adıma imza attı. Pandemi döneminde sık sık sevgilisinin Ulus'taki sitesine giden şarkıcının lüks aracı ve plakasını gazeteciler tarafından ezberlendi.