Hadise Kaan Yıldırım ile görüşebilmek için bakın ne yaptı yeni ilginç yöntem
Hadise, Kaan Yıldırım ile görüşebilmek için yeni bir adım attı. Basın mensuplarından kaçmak isteyen Hadise'nin yeni yöntemi ilginç bulundu.
Yaklaşık 5 aydır oyuncu Kaan Yıldırım ile kameralardan uzak, gizli bir ilişki yaşayan Hadise, İlişkisini basından uzak tutmak için yeni bir adıma imza attı. Pandemi döneminde sık sık sevgilisinin Ulus'taki sitesine giden şarkıcının lüks aracı ve plakasını gazeteciler tarafından ezberlendi.
Bu durumdan rahatsız olan Hadise, ilginç bir yönteme başvurdu. Günaydın'da yer alan habere göre: İlişkisini basından uzak durmak isteyen şarkıcı, yeni bir araç satın aldı.
Özel tasarım minibüsü ile lüks cipini garaja çeken Hadise, geçtiğimiz günlerde kimsenin dikkatini çekmeyecek düşük model bir araç satın aldı. Aracın camlarına film taktıran Hadise, sevgilisiyle bu araçla dolaşmaya başladı.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kaan Yıldırım, çocuk sahibi olmak istediğini söylemesiyle Hadise ile evleneceği iddialarını da güçlendirdi.