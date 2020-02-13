Hadise Kaan Yıldırım aşkındaki bomba ayrıntı beraber yaşıyorlarmış
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin ilişkisini köpek detayı ele vermişken flaş bir gelişme de ortaya çıktı.
Sosyal medyadaki seksi pozları nedeniyle sıklıkla magazin gündeminde adı geçen Hadise, bu kez aşk haberleriyle gündemi salladı. Özel hayatı hakkında konuşmaktan çekinmeyen Hadise, son olarak 'Yalnız olduğumu nereden çıkartıyorsunuz' demiş kafaları karıştırmıştı. Hadise'nin aşk bombası patlak verdi.
Hadise, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı Instagram'dan bir köpekle beraber pozunu paylaştı. Paylaşımına kalp emojisi de koymayı ihmal etmeyen Hadise'nin fotoğrafı aşkı ele verdi. Köpeğin ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya kullanıcıları, Kaan Yıldırım'ın Instagram hesabında köpeğiyle çekilmiş fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı ve Hadise ile aşk yaşadığı resmen belgelenmiş oldu.
Hatta yakışıklı oyuncunun soyadına gönderme yapan bazı sosyal medya kullanıcıları 'Hadise’nin Yıldırım aşkı' şeklinde paylaşımlarda bile bulundu.