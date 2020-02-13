Hadise Kaan Yıldırım aşkında flaş gelişme beraber yaşamaya başlamışlar
Hadise'nin yeni aşkının Kaan yıldırım olduğu ortaya çıktı. İklinin ilişkisindeki detaylar da patlak vermeye başladı.
Sosyal medyadaki seksi pozları nedeniyle sıklıkla magazin gündeminde adı geçen Hadise, bu kez aşk haberleriyle gündemi salladı. Özel hayatı hakkında konuşmaktan çekinmeyen Hadise, son olarak 'Yalnız olduğumu nereden çıkartıyorsunuz' demiş kafaları karıştırmıştı. Hadise'nin aşk bombası patlak verdi.
Hadise, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı Instagram'dan bir köpekle beraber pozunu paylaştı. Paylaşımına kalp emojisi de koymayı ihmal etmeyen Hadise'nin fotoğrafı aşkı ele verdi. Köpeğin ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya kullanıcıları, Kaan Yıldırım'ın Instagram hesabında köpeğiyle çekilmiş fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı ve Hadise ile aşk yaşadığı resmen belgelenmiş oldu.
Hatta yakışıklı oyuncunun soyadına gönderme yapan bazı sosyal medya kullanıcıları 'Hadise’nin Yıldırım aşkı' şeklinde paylaşımlarda bile bulundu.