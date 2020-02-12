Hadise Kaan Yıldırım aşkı patlak verdi iddialar ortalığı fena karıştırdı

TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasının güzel jürisi Hadise, sıklıkla giydiği kıyafetlerle gündeme gelirken bir anda aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dillere düşen Hadise, bu sefer bir paylaşımıyla aşkını ele verdi.