Hadise Kaan Yıldırım aşkı patlak verdi iddialar ortalığı fena karıştırdı
O Ses Türkiye'nin vazgeçilmez jürisi Hadise'nin sonunda aşkı bulduğu iddia edildi. Üstelik Hadise'nin yeni aşkının Kaan Yıldırım olduğu söylentileri hızla yayıldı.
TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasının güzel jürisi Hadise, sıklıkla giydiği kıyafetlerle gündeme gelirken bir anda aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dillere düşen Hadise, bu sefer bir paylaşımıyla aşkını ele verdi.
Seksi pozlarını Instagram hesabından yayımlamaktan hiçbir zaman çekinmeyen Hadise, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla olay oldu. Hayatında biri olmadığını söyleyen Hadise'nin aşk bombası patladı.
Hadise, siyah beyaz olarak bir köpekle çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kalpli paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise'nin fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulurken bir anda ortaya atılan iddia herkesin ağzını açık bıraktı.
Hadise'nin fotoğrafındaki köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu iddiaları sosyal medyayı birbirine kattı. Yıldırım'ın geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden dolaşıma sokuldu.