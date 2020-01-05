Hadise İtalya'da ev almak için 20 milyon TL'yi gözden çıkardı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise İtalya'da beğendiği evi almak için 20 milyon TL'yi gözden çıkardı.
Yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, Temmuz ayında annesini Gülnihal Açıkgöz'ü tatile gönderdiği İtalya'nın Como Gölü kıyısında ev arayışlarına başladı.
İtalya'nın masalları aratmayan Como Gölü kıyısına hayran kalan ünlü şarkıcının daire fiyatlarını incelediği ortaya çıktı. Milliyet'in verdiği habere göre şarkıcı istediği ev için yaklaşık 3 milyon euro'yu 20 milyon TL gözden çıkardı.
Mayıs ya da haziran ayında yeniden Como Gölü'ne gidecek şarkıcı, aksilik çıkmazsa istediği evi satın alarak, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ve Amerikalı oyuncu George Clooney gibi dünyaca ünlü isimlere de komşu olacak.
Geçtiğimiz günlerde kıyafetinden dolayı eleştirilen ünlü popçu, sosyal medya hesabından "Edepsizlik sizin kafanızda" etiketi ile birlikte, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazarak tepki gösterdi.