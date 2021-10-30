Hadise 'istenmeyen gelin' imajını yıktı Mehmet Dinçerler'in annesiyle tanıştı

Uzun uzun kahkahalı sohbet

Şarkıcı önceki gün müstakbel kayınvalidesi ve sevgilisiyle bir araya geldi. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in annesi müstakbel kayınvalidesi Beşiktaş'taki İtalyan restoranında buluşarak hem yemek yedi hem de sohbet etti. Uzun uzun kahkahalı sohbet eden ikilinin enerjisinin uyduğu da gözlemlendi.