Hadise 'istenmeyen gelin' imajını yıktı Mehmet Dinçerler'in annesiyle tanıştı
İş insanı Mehmet Dinçerler ile adı anılmaya başladığından beri 'istenmeyen gelin' olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı. Sosyal medyada 'Hadise bu kez mutluluğu buldu, evliliğe gidiyor' yorumları yapıldı.
Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin istenmeyen gelin olduğu ileri sürülmüştü.
Bu konu hakkındaki sorulara da cevap vermeyen ikiliden sürpriz bir hamle geldi.
Uzun uzun kahkahalı sohbet
Şarkıcı önceki gün müstakbel kayınvalidesi ve sevgilisiyle bir araya geldi. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in annesi müstakbel kayınvalidesi Beşiktaş'taki İtalyan restoranında buluşarak hem yemek yedi hem de sohbet etti. Uzun uzun kahkahalı sohbet eden ikilinin enerjisinin uyduğu da gözlemlendi.