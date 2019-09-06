Hadise göğüslerini gösterdi detayı fark eden şaştı kaldı!

BİRİ BÜYÜK BİRİ KÜÇÜK: Onlarca kişi aynı anda göğsünün biri büyük biri küçük silikon mı patladı acaba yorumunu yaptı.

- Bi göğsü büyük bi göğsü küçük mü bana mı öyle geldi🧐

-Biri büyük biri küçük 😳 silikonu mu patlamış acaba 🤔😂😂