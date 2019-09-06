Hadise göğüslerini gösterdi detayı fark eden şaştı kaldı!
Son günlerin en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan Hadise son paylaşımı ile yine gündeme oturdu. tbt paylaşımı yapan Hadise bikinili ve makyajsız bir pozunu paylaştı ortalık karıştı.
Sahnede giydiği mayosu, seksi dansları ve söylemleri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri yine Hadise oldu. Yaptıkları ile sürekli magazin basınında yer alan Hadise bu kez son instagram paylaşımı ile kafaları karıştırdı.
Jennifer Lopez'i taklit ettiği söylenen ve Harbiye konseri sonrası eleştirilerin hedefi olan Hadise, bu kez tbt paylaşımı yaptı. Bikinili ve makyajsız halini takipçilerine sunan Hadise ilginç yorumlarda da kaçamadı.
Yaklaştığında yaz geliyor ☀ #tbt paylaşımı yapan Hadise'nin göğüsleri bir anda sosyal medyanın gündemine düştü. Birçok takipçi Hadise'nin göğsündeki detayı hemen fark etti ve yorum yağdırdı.
BİRİ BÜYÜK BİRİ KÜÇÜK: Onlarca kişi aynı anda göğsünün biri büyük biri küçük silikon mı patladı acaba yorumunu yaptı.
- Bi göğsü büyük bi göğsü küçük mü bana mı öyle geldi🧐
-Biri büyük biri küçük 😳 silikonu mu patlamış acaba 🤔😂😂