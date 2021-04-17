Hadise Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk iddialarına ateş püskürdü Kaan Yıldırım destek verdi
Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın kendisini aldattığını söyleyince eski eşiyle Hadise'nin adı aşk dedikodularına karıştı. Hadise, bu iddiayı duyunca açtı ağzını yumdu gözünü. Sevgilisi Kaan Yıldırım da Hadise'ye destek verdi.
Ebru Gündeş'in boşaanma aşamasında olduğu 11 yıllık eşi Reza Zarrab tarafından aldatıldığını söylemesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Gündeş'in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu iddiası ise bir anda yayıldı.
Yasak aşk iddiasında adı geçen Hadise ise Twitter hesabından açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Hadise, açtığı ağzını yumdu gözünü... İddialara oldukça sinirlenen ünlü isim, sosyal medya hesaplarından şunları yazdı:
"Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil.''
''Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım"
Hadise'ye yasak aşk iddiasında en önemli destek de sevgilisi Kaan Yıldırım'dan geldi.