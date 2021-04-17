Yasak aşk iddiasında adı geçen Hadise ise Twitter hesabından açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Hadise, açtığı ağzını yumdu gözünü... İddialara oldukça sinirlenen ünlü isim, sosyal medya hesaplarından şunları yazdı:

"Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil.''