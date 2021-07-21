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Hadise Demet Akalın Simge Hande Yener hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Hadise Demet Akalın Simge Hande Yener hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen liste Hadise, Demet Akalın, Hande Yener, Simge'yi hüsrana uğrattı.

Hadise Demet Akalın Simge Hande Yener hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Hadise, Demet Akalın, Hande Yener, Simge'ye fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.

İşte en çok dinlenen şarkılar...

131
Hadise Demet Akalın Simge Hande Yener hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

30 - İkilem - Kaybolurum Gülüşünde

231
Hadise Demet Akalın Simge Hande Yener hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

29 - Emir Can İğrek - Çiftetelli

331
Hadise Demet Akalın Simge Hande Yener hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

28 - Faruk Sabancı, Norm Ender - Bulamazdım

431