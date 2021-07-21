Hadise Demet Akalın Simge Hande Yener hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı
Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen liste Hadise, Demet Akalın, Hande Yener, Simge'yi hüsrana uğrattı.
Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Hadise, Demet Akalın, Hande Yener, Simge'ye fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.
İşte en çok dinlenen şarkılar...
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30 - İkilem - Kaybolurum Gülüşünde
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29 - Emir Can İğrek - Çiftetelli
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28 - Faruk Sabancı, Norm Ender - Bulamazdım
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