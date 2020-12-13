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Hadise Demet Akalın Murat Boz listeye giremedi! İşte 2020'de en çok dinlenen şarkılar

Spotify 2020 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Zirvedeki isim ise herkesi şaşırttı.

Online müzik akış servisi Spotify 2020 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. "Yılın Şarkıları 2020" başlığı ile açıklanan listede Demet Akalın, Hadise, Murat Boz, Sıla gibi pop şarkıcıları listeye giremedi. Pop yıldızlarının listede yer almaması dikkat çekti. 

İşte Türkiye'nin en çok dinlediği 20 şarkı...

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20- Canozan - Sar Bu Şehri

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19 - Yüzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi

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18 - Oğuzhan Koç - Kendime Sardım

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