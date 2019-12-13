Hadise dekoltede resmen sınır tanımadı Photoshop'da da ayarı kaçırdı

Geçtiğimiz günlerde de Instagram'da iki parçadan oluşan lacivert bir kıyafet ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Hadise, incelen beli ve kolları ile dikkat çekmişti. Hadise'nin fotoğrafı için "Photoshop'un ayarını kaçırmış" yorumları yapılmıştı.