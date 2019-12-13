Hadise dekoltede resmen sınır tanımadı Photoshop'da da ayarı kaçırdı
O Ses Türkiye'nin güzel jürisi Hadise, yine seksi pozlarından birini verdi bu sefer dekoltede ve Photoshop'da sınır tanımadı.
Sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'a yüklediği seksi pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan O Ses Türkiye'nin başarılı jürisi Hadise, son fotoğrafıyla yine dikkatleri üzerine çekti.
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Instagram'da 10,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, seksi pozunun yanı sıra Photoshop'un da ayarını kaçırınca ise takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
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Instagram'da son paylaşımında transparan ve göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Hadise'nin paylaşımı kısa sürede 300 binin üzerinde beğeni aldı.
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Geçtiğimiz günlerde de Instagram'da iki parçadan oluşan lacivert bir kıyafet ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Hadise, incelen beli ve kolları ile dikkat çekmişti. Hadise'nin fotoğrafı için "Photoshop'un ayarını kaçırmış" yorumları yapılmıştı.
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