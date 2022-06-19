Hadise bikinili poz verdi, ortaya atılan flash iddia olay çıkardı! Mehmet Dinçerler ile rüya gibi bir aşk yaşıyorlardı!
Hadise ve geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Mehmet Dinçerler tatile çıktı. Hadise arkası dönük şekilde bikinili poz verdi. Ortaya atılan iddialar tartışma çıkardı. Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye söylendiği iddia edilen sözler ortalığı karıştırdı. Bakın neler oldu...
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan başarılı ve güzel şarkıcı Hadise, birlikte çıktıkları tatilden sırtı açık pozlar paylaştı. Bikinili pozu tartışmaya yol açtı. Mehmet Dinçerler hakkında iddia edilen konu bakın ne oldu...
Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.
İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.
Ünlü çiftin 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendiği duyurulmuştu.