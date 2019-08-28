Hadise 'Benim hayatım benim vücudum' videosu geldi sosyal medya sallandı

Hadise 'Benim hayatım benim vücudum' videosu geldi sosyal medya sallandı

Hadise, son zamanlarda sıklıkla cesur paylaşımları nedeniyle eleştirilince, "Benim hayatım benim vücudum" diyerek bir video paylaştı.

Hadise 'Benim hayatım benim vücudum' videosu geldi sosyal medya sallandı - Sayfa 1

Son zamanlarda sıklıkla cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise, makyajsız haliyle cesur fotoğraflarını sollamış ve birkaç gün önce paylaştığı makyajsız hali binlerce beğeni almıştı. Sıklıkla cesur paylaşımları ve makyajsız haliyle hayranlarını şaşırtan Hadise, eleştirilince Instagram hesabından bir video paylaştı. 

110
Hadise 'Benim hayatım benim vücudum' videosu geldi sosyal medya sallandı - Sayfa 2

Hadise videosunda hemcinslerine seslenerek nasıl ve ne şekilde göründüklerinin başkası için değil kendileri için önemli olduğunu söyleyerek "Benim bedenim benim vücudum" dedi.

İşte Hadise'nin "Benim bedenim benim vücudum" paylaşımı

210
Hadise 'Benim hayatım benim vücudum' videosu geldi sosyal medya sallandı - Sayfa 3

Hadise, söz konusunu videosunu Instagram hesabından şu notla yayınladı:

"Benim nasıl göründüğümden kime ne? Benim hayatım benim vücudum değil mi, size söz hakkı veren kim?

Ben Hadise.

Şu an benim ismimi unutun.

Ben bir kadınım, özgür bir kadın.

Acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen.

310
Hadise 'Benim hayatım benim vücudum' videosu geldi sosyal medya sallandı - Sayfa 4

Dans etmekten korkutulan ama boyun eğmeyen!

Hayattan endişe eden ama yaşamayı seven!

Çevresi kalabalık ama yalnız yürüyen.

Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem.

Benim nasıl göründüğümden kime ne?

410