Hadise bacak dekolteli pozuyla göz kamaştırdı! Hadise yine cesur dolu
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise Instagram'ına eklediği fotoğraflarla göz kamaştırıyor.
O Ses Türkiye jüri üyesi şarkıcı Hadise yıl başı öncesi cesur paylaşımlarına devam ediyor. Güzel şarkıcı sosyal medya hesabına eklediği bacak dekolteli pozuyla cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlüler arasında sosyal medyayı aktif kullananlardan birisi olan şarkıcı Hadise, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabı instagramında paylaştığı son pozuyla takipçilerini büyüledi.
Instagram hesabında 10,6 milyon takipçisi bulunan Hadise, bacak dekolteli pozunu "La Dolce Vita!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise'nin söz konusu paylaşımı binlerce beğeni alırken, verdiği pozla dikkatleri yine üzerinde toplamayı başardı.
Öte yandan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın hikayeler kısmından göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaşım yapmıştı. Paylaşımıyla dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı, kulis hazırlığından görüntülerini paylaşmıştı.