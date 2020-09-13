Hadise aşka geldi! Kaan Yıldırım'ın fotoğrafını paylaştı olay oldu
Yılın aşk sürprizlerinden olan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden aşk fotoğrafları gelmeye devam ediyor.
İlişkilerini uzun bir süredir gözlerden uzak yaşayan ve basın mensuplarına konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medyadan sıkça fotoğraf paylaşmaya başladı.
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İlişkisiyle ilgili uzun bir süre bir şey paylaşmayan Hadise, son zamanlarla sevgisiyle poz vermekten kaçınmıyor.
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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın fotoğrafını hikaye kısmından paylaştı.
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Genellikle birlikte fotoğraflarını paylaşmayan çift en son olarak Yıldırım'ın köpeği Benek'in sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun şarkıcı sevgilisi ile birlikte çekildiği yeni karesi paylaşmıştı. Gönderiye, "Biraz kıskanmış olabilirim" notu düşülmüştü.
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