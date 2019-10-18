Hadise annesi Gülnihal Açıkgöz tarafından reddedildi en son Belçika'ya taşınmıştı
Geçtiğimiz yıl intihara kalkışan Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, Belçika'ya taşındı, Hadise ne yaptıysa İstanbul'a getiremedi.
Geçtiğimiz yıl Hadise'nin annesi, aniden hastaneye kaldırılmış Nur Yerlitaş'ın sözleriyle gerçekler gün yüzüne çıkmış ve ortalık karışmıştı. Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminde bulunması kardeşlerin de arasını açmış, Hadise, kardeşleri Derya Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz'le irtibatını kesmişti.
Anne Açıkgöz, yaşanan bu olayların ardından İstanbul'u terk etme kararı alarak Belçika'ya taşınmıştı. Hadise'nin ise son olarak annesine Belçika’da tek kalmaması için Tarabya’daki evinde birlikte yaşamayı teklif ettiği öğrenildi.
Fakat, Hadise, annesini bir türlü ikna edemedi. Anne Açıkgöz, ''İstanbul bana iyi gelmiyor'' diyerek Hadise'yi reddetti. Annesi tarafından reddedilen Hadise, bu durumda sık sık Belçika'ya gidecek.
Peki, ne olmuştu?
Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söylendi.