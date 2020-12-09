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Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel'e fark attı! İşte en çok takipçisi olan Türk ünlü

2020 yılında İnstagram'da Türkiye'nin en fazla takip edilen ismi belli oldu. Acun Ilıcalı, Hadise, Hande Erçel'e fark atarak zirvedeki isim bazılarını şaşırttı.

Sosyal medya son yıllarda insanların vazgeçilmezleri durumuna geldi. Ünlü isimlerin de oldukça aktif kullandığı İnstagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlü herkesi şaşırttı. 

İşte en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler...

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10. Murat Boz

Takipçi sayısı: 10,8 milyon

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9. Neslihan Atagül

Takipi sayısı: 11 milyon

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8. Fahriye Evcen

Takipçi sayısı: 11,2 milyon

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