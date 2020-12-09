Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel'e fark attı! İşte en çok takipçisi olan Türk ünlü

Sosyal medya son yıllarda insanların vazgeçilmezleri durumuna geldi. Ünlü isimlerin de oldukça aktif kullandığı İnstagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlü herkesi şaşırttı.



İşte en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler...