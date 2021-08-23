Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel Demet Özdemir'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü
2021 yılında İnstagram'da Türkiye'nin en fazla takip edilen ismi belli oldu. Acun Ilıcalı, Hadise, Demet Özdemir ve Hande Erçel'e fark atarak zirveye yerleşen isim şaşırttı.
Sosyal medya son yıllarda insanların vazgeçilmezleri durumuna geldi. Ünlü isimlerin de oldukça aktif kullandığı Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlü herkesi şaşırttı.
İşte en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler...
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10. Murat Boz
Takipçi sayısı: 11 milyon
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9. Fahriye Evcen
Takipçi sayısı: 12,1 milyon
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8. Neslihan Atagül
Takipçi sayısı: 12,2 milyon
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