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Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel Demet Özdemir'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel Demet Özdemir'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

2021 yılında İnstagram'da Türkiye'nin en fazla takip edilen ismi belli oldu. Acun Ilıcalı, Hadise, Demet Özdemir ve Hande Erçel'e fark atarak zirveye yerleşen isim şaşırttı.

Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel Demet Özdemir'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

Sosyal medya son yıllarda insanların vazgeçilmezleri durumuna geldi. Ünlü isimlerin de oldukça aktif kullandığı Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlü herkesi şaşırttı. 

İşte en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler...

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Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel Demet Özdemir'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

10. Murat Boz
Takipçi sayısı: 11 milyon

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Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel Demet Özdemir'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

9. Fahriye Evcen
Takipçi sayısı: 12,1 milyon

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Hadise Acun Ilıcalı Hande Erçel Demet Özdemir'i ezdi geçti! İşte en çok takipçisi olan ünlü

8. Neslihan Atagül
Takipçi sayısı: 12,2 milyon

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