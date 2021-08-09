Hadımköy'de 3 kız çocuğu kayıp! Pikniğe diyerek çıktılar geri dönmediler
HADIMKÖY'de 2'si kardeş 3 kız çocuğu kayıplara karıştı. Ailelerine en son piknik yapacaklarını söyleyerek evden çıkan kız çocuklarının bulunması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili bir kişi ise gözaltında.
Hadimköy'de oturan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) 'e dün akşam saatlerinden beri ulaşılamıyor. Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş ailelerine piknik yapacaklarını söyleyerek dışarı çıktı.
2'si kardeş 3 kız geri dönmeyince aile aramaya çıktı. Kızlarını bulamayan aileler polise haber verdi. Polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlattı.
Kayıp Eslem Tuana ve Efsa'nın annesi Semra Yüksel, “İki kızım saat 17.30 gibi 'bahçede piknik yapacağız' diyerek evden çıktı. Ben de izin verdim." dedi.
Anne Yüksel, "Evde çantalarına kıyafet koydular. Kıyafetleri sorduğumda 'anne arkadaşıma vereceğim ve kıyafetlerle bebeklerimize kıyafet dikeceğiz' dediler. Akşam hava kararınca eve gelmediler. Ben de dışarı bakmaya çıktım. Yolda üçüncü kaybolan kızın annesini gördüm. O da kızını aramaya çıkmıştı. Ancak kızlarımızı bulamadık" diye konuştu.